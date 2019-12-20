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40 пакетов с мусором: омские приставы помогли с уборкой пенсионерке

20 декабря 2019 г. 398
Фото: © shutterstock.com

Судебные приставы вынесли из квартиры омской пенсионерки 40 пакетов с мусором. Объем каждого пакета – 200 литров.

В отношении 82-летней женщины было вынесено судебное решение, согласно которому она должна была провести в квартире уборку. На бабушку пожаловались соседи.

Однако пенсионерка, передвигающаяся на инвалидной коляске, справиться в уборкой не могла, и ей на помощь пришли судебные приставы. 

Бабушка рассказала, что давно собиралась очистить квартиру и вынести мусор, но в силу возраста и физического состояния сделать это не может.  Чтобы не применять к женщине принудительные меры, приставы решили ей помочь, сообщает "Омск-Информ".

Из квартиры старушки  вынесли порядка сорока 200-литровых пакетов с мусором. Если бы пенсионерке не помогли приставы, она лишилась бы существенной части своей пенсии – деньги списали бы в счет исполнительского сбора.

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