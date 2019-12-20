40 пакетов с мусором: омские приставы помогли с уборкой пенсионерке

В отношении 82-летней женщины было вынесено судебное решение, согласно которому она должна была провести в квартире уборку. На бабушку пожаловались соседи.

Однако пенсионерка, передвигающаяся на инвалидной коляске, справиться в уборкой не могла, и ей на помощь пришли судебные приставы.

Бабушка рассказала, что давно собиралась очистить квартиру и вынести мусор, но в силу возраста и физического состояния сделать это не может. Чтобы не применять к женщине принудительные меры, приставы решили ей помочь, сообщает "Омск-Информ".

Из квартиры старушки вынесли порядка сорока 200-литровых пакетов с мусором. Если бы пенсионерке не помогли приставы, она лишилась бы существенной части своей пенсии – деньги списали бы в счет исполнительского сбора.