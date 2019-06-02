5 советов, как выбрать квартиру в Москве

Поиск квартиры своей мечты или объекта для инвестиций зачастую сопровождается различными сложностями. Возможность допустить ошибку в своем выборе заставляет потенциального покупателя досконально проверять все предложения на рынке.

Какими параметрами должна обладать оптимальная квартира в новостройке и какую роль в сделке играет психология, расскажет директор по продажам и маркетингу УК «Развитие» Ольга Нарт.

Удачная локация

Близость жилого комплекса к объектам транспортной инфраструктуры (станции метро, МЦК, электрички, автобусные маршруты и автомобильные магистрали) позволит вам существенно сэкономить время, которое вы потратите, добираясь на работу, учебу или в любое другое наиболее часто посещаемое место.

Особое внимание также стоит уделить экологии района. Это важно как с точки зрения заботы о здоровье всей семьи, так и относительно вопроса проведения досуга. Согласитесь, гораздо приятнее жить в экологически чистом районе с лесопарковой зоной, где можно заниматься спортом, совершая утренние пробежки или прогуливаться всей семьей.

К тому же удачная локация и развитая транспортная доступность позволит в будущем выгодно продать вашу квартиру. Ведь сегодня недвижимость — это еще и перспективная инвестиция. Поэтому внимательно изучите все характеристики месторасположения жилого комплекса.

Развитая инфраструктура

Сегодня покупатели выбирают не просто квартиру, а качество и комфорт проживания. Инфраструктура жилого комплекса – это один из самых главных критериев, на который нужно обратить внимание при покупке. Для семей с детьми важно, чтобы в состав современного ЖК входили школы и детские сады. Дополнительный комфорт вашему проживанию добавят наличие поликлиник, магазинов, салонов красоты, аптек, кафе, торгово-развлекательных центров и спортивных комплексов. Отдельно нужно обратить внимание на наличие подземных паркингов.

Выбор планировки

Приобретая квартиру в новостройке, очень важно не ошибиться с выбором планировки, поскольку именно от этого будет зависеть комфорт проживания. Универсального совета как выбрать квартиру с удобной и эргономичной планировкой – нет. Ведь каждый человек уникален и у всех свои предпочтения, которые зависят от состава семьи и рода деятельности. Но есть несколько рекомендаций, которые позволят выбрать свое жилье максимально комфортно:

Стоит обратить внимание, куда выходят окна в квартире. Предпочтительнее в нашем климате, чтобы окна выходили на солнечную сторону. Еще лучше, если на несколько сторон. Тогда в вашей квартире всегда будет светло и уютно;

Также стоит обратить внимание и на размер окон. Чем больше света проникает в квартиру, тем лучше это сказывается на вашем здоровье, самочувствии и настроении. Обратите внимание на те квартиры, в которых есть большие панорамные окна или, например, панорамное остекление балкона.

Выбирайте планировку, в которой вам будет комфортно жить. Если любите много света – обратите внимание на квартиры, в которых много окон. Если у вас большая семья или вы предпочитаете отдельные гардеробные зоны, обратите внимание на то, чтобы квартиры позволяли вместить большое количество шкафов и включали зоны для хранения вещей. Важно также обратить внимание на прихожую. При выборе квартиры представьте сразу как вы будете расставлять мебель и зонировать пространство.

Размер и форма комнат. Большинство предпочитает квадратные и прямоугольные планировки комнат без ломанных форм. Это позволит комфортно расставить мебель без необходимости заказывать мебель по индивидуальным размерам.

Дополнительно каждый может выбрать важные для него составляющие наличие балкона, а может даже и двух. Аналогично и с санузлами. Для некоторых важно наличие гостевого санузла, чтобы зона отдыха хозяев всегда оставалась приватной. Это важно, к примеру, когда у вас часто бывают гости.

Чем шире выбор планировок в жилом комплексе, тем больше у вас шансов найти наиболее подходящий вариант квартиры.

Способы покупки квартиры. Приобрести квартиру сегодня можно несколькими способами:

100% оплата. Это удобный и понятный способ покупки для тех, у кого есть возможность оплатить квартиру целиком. Сейчас существуют все инструменты, чтобы такие сделки проходили максимально безопасно и комфортно для клиента.

Ипотека. Самый популярный и наиболее востребованный вариант при покупки первичного жилья – это ипотечное кредитование. Ключевым преимуществом этого способа является то, что вы сразу можете стать собственником жилья, даже если у вас нет полной суммы. Если вы приняли решение о покупке в ипотеку, то рассчитайте сумму первого взноса, который вам надо накопить. Для одобрения займа большинство банков требуют минимального платежа в размере от 10 до 20% от стоимости жилья, но также встречаются программы и с нулевым взносом. Тщательно выбирайте размер ежемесячного платежа, который не загонит вас в рамки строгой экономии. В сделке по покупке жилья в ипотеку, принимает участие три стороны. Это застройщик, покупатель и банк, который предоставляет ипотечный кредит. Именно от банка будет зависеть сумма ипотеки, размер ежемесячного платежа, процент переплаты, а самое главное – будет ли дано разрешение на получение займа;

Рассрочка. Покупка квартиры в рассрочку – это промежуточный вариант между покупкой в ипотеку и единовременной оплаты. Такой вариант является оптимальным, когда у вас нет полной суммы на руках нет, но в скором времени она появится. При такой схеме оплаты вносится первый взнос (обычно половина полной стоимости), затем ежемесячно выплачивается оставшаяся часть. Рассрочка длится от трех месяцев до двух лет. Рассрочки бывают как с начислением процентов, так и без (у каждого застройщика свои индивидуальные условия).

Эмоциональная составляющая. Ежедневно любой из нас совершает не только запланированные покупки, но и случайные, поддавшись эмоциям , однако приобретение жилья – покупка несомненно дорогостоящая и поэтому требует взвешенного решения. Встречаются случаи, когда квартиру выбирают спонтанно, приобретая едва ли не первый попавшийся вариант, однако большинство подходят к покупке максимально рационально. В итоге и те, и другие, зачастую, делают совсем не оптимальный выбор.

Чтобы не попасть в плен собственным раздумьям и эмоциям и все-таки совершить выгодную сделку, психологи рекомендуют: