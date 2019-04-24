6 фактов о небоскребах, которые нужно знать тем, кто хотел бы жить на высоте

За последние десять лет города стали ощутимо выше. Все больше строится высотных домов – ввиду дороговизны земли и ее дефицита в самых ликвидных и привлекательных районах мегаполисов.

Все больше появляется тех, кто ценит высоту – людей, предпочитающих жить выше облаков и изо дня в день наслаждаться меняющейся панорамой города. К примеру, сейчас в Москве насчитывается около 30 небоскребов – зданий высотой от 150 м, а к 2020 году появится еще с десяток.

И здесь надо понимать, что небоскреб небоскребу рознь. Высотки более 300 м – это поистине уникальные архитектурно-инженерные сооружения, которые очень отличаются друг от друга по своим конструктивным параметрам и эксплуатационным особенностям. Учитывая, что такое жилье приобретают не только для созерцания панорамы города, но и в инвестиционных целях, мы вместе с экспертами из Башни Федерация собрали факты, на которые необходимо обращать внимание, чтобы не попасть впросак.

Расположение

Первым делом нужно обращать внимание на расположение объекта. Локация – это первое, второе и третье правило в сфере недвижимости.

Большинство самых высоких зданий столицы сосредоточено в деловом центре «Москва-Сити» – районе со сложившейся инфраструктурой всего в 4 км от Кремля, где инвестиционный потенциал недвижимости будет только расти, а следовательно – будет расти и ликвидность. По данным консалтинговой компании Savills, за последние три года продажи апартаментов в «Москва-Сити» выросли в 2,1 раза. Доходность апартаментов в «Москва-Сити» при средней арендной ставке в 150 – 200 тысяч рублей составляет от 10 до 13% годовых.

Высота над землей и «тот самый вид»

Только на большой высоте при отсутствии «соседей» можно получить тот самый вид, от которого будет перехватывать дыхание. Это значит, что высота расположения жилого пространства и наличие или отсутствие эффекта «окна в окна», будет решающим фактором при выборе подходящего здания.

Вместе с локацией – высота и уединенность, безусловно, важнейшие признаки премиальной недвижимости. Расстояние от окон жилья до ближайшего объекта должно быть не менее 100 м – тогда создается ощущение свободы от суеты мегаполиса, появляется возможность созерцания линии горизонта, закатов и рассветов.

Окна и остекление

Именно окна обеспечивают видовые характеристики жилья и определяют безграничность панорамного вида. Поэтому важно обращать внимание на конструктивные особенности фасада небоскреба – его остекление.

Например, окна могут быть практически во всю ширину и высоту стены, но при этом иметь отступы от потолка и пола в два-три десятка сантиметров, а также дополнительные импосты – горизонтальные и вертикальные оконные профили. Такая конструкция окон будет существенно ограничивать обзор. В некоторых случаях конструктивные особенности здания таковы, что оконные панорамные блоки разделены несущими колоннами – это решение еще больше будет снижать качество видовых характеристик.

Высота потолков

Не менее важно учитывать высоту потолков: чем выше, тем объемнее будет картина города, ради которой покупатель задумывается о приобретении жилья в высотном здании. При невысоких потолках большая по площади комната воспринимается иначе из-за нарушения пропорций: по ощущениям она становится даже меньше и ниже, чем есть на самом деле.

Инфраструктура

Расположение влияет на состав инфраструктуры – на те удобства, которые может предложить не только район, но и сам жилой объект. Далеко не все высотные здания в Москве обладают требуемым набором услуг и сервисов, которые можно получить, не надевая верхнюю одежду.

Поэтому, решая вопрос о приобретении жилья в небоскребе как для себя, так и для сдачи в аренду, необходимо изучить вопрос о том, какие имеются возможности в комплексе для обеспечения комфортной жизни – премиальный фитнес-клуб, торговые галереи, кафе и рестораны, продуктовые магазины, химчистки, отделения банков и проч., а также в плане дополнительных сервисов (уборка, доставка питания из ресторана, консьерж-сервис и т.д.).

Входные группы и количество лифтов

Входные группы с лифтовым холлом во многом определяют не только статус жилого проекта, но и удобство повседневной жизни. Важно, чтобы входных групп было несколько и, в случае наличия офисного блока, они были отдельными для разного типа резидентов.

Существенными критериями является все, что связано с лифтами: их количество, корреляция с количеством апартаментов, которые они обслуживают, скорость подъема/спуска и время ожидания. В зависимости от того, какие отделочные материалы и какого уровня инженерное оснащение использовано, можно многое сказать об имидже проекта. Должны быть применены самые современные системы безопасности и контроля доступа, лифтовая группа должна включать не менее 6 высокоскоростных лифтов, движущихся со скоростью 6-8 м/с.