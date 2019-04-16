90-летний пенсионер отсудил свою квартиру у мошенников

В Ярославле 90-летний пенсионер пошел в суд, чтобы вернуть свою квартиру.

Суд постановил, что договор купли-продажи квартиры недействителен: продавать жилье собственник не собирался, документы подписаны неизвестным человеком.

Мошенники успели продать квартиру третьему лицу, при этом документы на государственную регистрацию перехода права собственности по договору купли-продажи подавались представителем пенсионера по доверенности, удостоверенной нотариусом.

Нотариус заявил, что что не совершал никаких действий по удостоверение доверенности, подписи на документах оказались фальшивыми.

Сам пенсионер сообщил, что никаких бумаг не подписывал и "покупателей" квартиры никогда не видел. Он также добавил, что в его квартиру никто не приходил, не требовал выселения, и денег за "продажу" он тоже не получал.

Конечный покупатель квартиры подал апелляционную жалобу, но суд не нашел оснований для отмены предыдущего решения о незаконности сделки, пишет YarNews.