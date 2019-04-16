ГлавнаяЖилье90-летний пенсионер отсудил свою квартиру у мошенников

90-летний пенсионер отсудил свою квартиру у мошенников

16 апреля 2019 г. 903
Фото: © shutterstock.com

В Ярославле 90-летний пенсионер пошел в суд, чтобы вернуть свою квартиру.

Суд постановил, что договор купли-продажи квартиры недействителен: продавать жилье собственник не собирался, документы подписаны неизвестным человеком.

Мошенники успели продать квартиру третьему лицу, при этом документы на государственную регистрацию перехода права собственности по договору купли-продажи подавались представителем пенсионера по доверенности, удостоверенной нотариусом.

Нотариус заявил, что  что не совершал никаких действий по удостоверение доверенности, подписи на документах оказались фальшивыми.

Сам пенсионер сообщил, что никаких бумаг не подписывал и "покупателей" квартиры никогда не видел. Он также добавил, что в его квартиру никто не приходил, не требовал выселения, и денег за "продажу" он тоже не получал.

Конечный покупатель квартиры подал апелляционную жалобу, но суд не нашел оснований для отмены предыдущего решения о незаконности сделки, пишет YarNews.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

У вас есть дача?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>