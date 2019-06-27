90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

В Челябинской области 90-летняя ветеран труда не может добиться квартиры, которую ей обещали чиновники.

Пенсионерка живет в умирающем селе Северный Ключ. Переселение из этого села и соседнего Ураима временно заморозили из-за смены губернатора, пишет 74.ru со ссылкой на районную администрацию.

Как рассказали родственники бабушки, в селе нет магазинов и аптеки, отсутствует транспортное сообщение с городом, не работает сотовая связь, зато полно мародеров. Скорая помощь отказывается приезжать из-за бездорожья.

Внучка пенсионерки снимает жилья в другом городе, дочь живет на Украине. Пожилая женщина отказывается переезжать из района, где провела всю жизнь. Согласие на переселение в райцентр она уже подписала.

Чиновники пояснили, что подготовительные работы по переселению велись – выяснялось количество людей, готовились документы. На расселение двух поселков, по расчетам властей, потребуется порядка 23 миллионов рублей.

"Если область предусмотрит средства в региональном бюджете на переселение, значит, будет переселение. Если нет, то нет", - пояснил первый заместитель главы Нязепетровского района Юрий Педашенко.