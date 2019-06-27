ГлавнаяЖилье90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

27 июня 2019 г. 289
Фото: © shutterstock.com

В Челябинской области 90-летняя ветеран труда не может добиться квартиры, которую ей обещали чиновники.

Пенсионерка живет в умирающем селе Северный Ключ. Переселение из этого села и соседнего Ураима временно заморозили из-за смены губернатора, пишет 74.ru со ссылкой на районную администрацию.

Как рассказали родственники бабушки, в селе нет магазинов и аптеки, отсутствует транспортное сообщение с городом, не работает сотовая связь, зато полно мародеров. Скорая помощь отказывается приезжать из-за бездорожья.  

Внучка пенсионерки снимает жилья в другом городе, дочь живет на Украине. Пожилая женщина отказывается переезжать из района, где провела всю жизнь. Согласие на переселение в райцентр она уже подписала.

Чиновники пояснили, что подготовительные работы по переселению велись – выяснялось количество людей, готовились документы. На расселение двух поселков, по расчетам властей, потребуется порядка 23 миллионов рублей.

"Если область предусмотрит средства в региональном бюджете на переселение, значит, будет переселение. Если нет, то нет", - пояснил первый заместитель главы Нязепетровского района Юрий Педашенко.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>