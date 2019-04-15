95-летняя бабушка ждет квартиру уже 29 лет

В дагестанском Каспийске 95-летняя пенсионерка стоит в очереди на жилье уже 29 лет.

Женщина прошла Великую Отечественную войну, строила дома в Каспийске – здания, в которые она вложила свой труд, до сих пор стоят, а пенсионерка по-прежнему без собственной квартиры.

В очередь на жилье женщина встала еще в 1990 году, и все это время городская администрация не спешит выдавать квартиру, утверждая, что расселять некуда, сообщает Mash.

Чиновники заявили пожилой женщине, что в ближайшие 10 лет на жилье она может не рассчитывать.