ГлавнаяЖилье95-летняя бабушка ждет квартиру уже 29 лет

95-летняя бабушка ждет квартиру уже 29 лет

15 апреля 2019 г. 829
Фото: © shutterstock.com

В дагестанском Каспийске 95-летняя пенсионерка стоит в очереди на жилье уже 29 лет.

Женщина прошла Великую Отечественную войну, строила дома в Каспийске – здания, в которые она вложила свой труд, до сих пор стоят, а пенсионерка по-прежнему без собственной квартиры.

В очередь на жилье женщина встала еще в 1990 году, и все это время городская администрация не спешит выдавать квартиру, утверждая, что расселять некуда, сообщает Mash.

Чиновники заявили пожилой женщине, что в ближайшие 10 лет на жилье она может не рассчитывать.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

У вас есть дача?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>