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97-летнему ветерану предложили подождать квартиру еще 5 лет

30 сентября 2019 г. 727
Фото: © shutterstock.com

Омские власти предложили 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны подождать 5 лет, чтобы оказаться в очереди на квартиру.

Мужчина, имеющий инвалидность, продал свою квартиру, и чиновники решили, что он сделал это специально, чтобы ухудшить свои жилищные условия и получить новое жилье за счет бюджета. Пенсионера согласились поставить в очередь, но через 5 лет после сделки.

Ветеран обратился в суд с иском к городской администрации, и суд этот иск удовлетворил. В действиях дедушки не нашли намеренного характера – с учетом его социального положения и состояния здоровья продажа жилья стала вынужденной мерой, пишет "Омск-Информ".

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