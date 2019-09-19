Адаптация к долевой реформе: продажи квартир в новостройках снизились

Спрос на первичном рынке Москвы в августе упал на 12%. Такая картина наблюдается впервые за четыре года.

Количество сделок на московском рынке новостроек в августе снизилось на 12% по сравнению с июлем и почти на четверть относительно прошлого августа, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

Ранее в ведомстве сообщили о снижении спроса на вторчике. Количество сделок снизилось на 15% до 10,7 тысяч сделок. В ведомстве связали это с традиционным сезонным спадом и влиянием на вторичный рынок ключевой ставки.

В августе Росреестр зафиксировал 4 987 договора долевого участия (ДДУ). Это на 12% меньше предыдущего месяца. В сравнении с прошлым августом(6 609 ДДУ) количество сделок в новостройках сократилось почти на четверть. Спрос на нежилые объекты (куда входят апартаменты, кладовые, машино-места) в августе тоже упал на 15% по отношению к июлю и на 4% к прошлому августу.

Анализируя статистику последних четырех лет, мы впервые наблюдаем подобную динамику в жилом секторе по количеству регистраций в новостройках в августе по отношению к июлю, отмечает руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

При этом с начала года наблюдается положительная динамика. Число сделок на первичном рынке жилья в Москве за восемь месяцев выросло на 22% - до 57,185 тысячи сделок. Всего с начала года было зарегистрировано 73,566 тыс договоров долевого участия (ДДУ), что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Москва, по сравнению с другими субъектами Центрального федерального округа, сохраняет свои лидирующие позиции, продолжает Игорь Майданов. Так, за восемь месяцев было зарегистрировано свыше 73 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что составляет 37% от общего количества договоров, оформленных в Центральной России. Данный показатель можно назвать стабильным, потому как он соизмерим с аналогичным периодом прошлого года.

Глава Минстроя РФ сообщил, что переход на проектное финансирование не привел к уменьшению объемов ввода жилья в стране. По данным Росстата, ввод жилья в России за восемь месяцев вырос на 7,4% - до 42,1 млн кв м. В августе в России сдали 5,8 млн кв м жилья, что на 11% больше результата августа прошлого года и на 7,3% больше итогов июля текущего года.