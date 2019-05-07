Airbnb будет снимать видео о необычных домах и их владельцах

Сервис по аренде жилья Airbnb собирается снимать видео с участием пользователей – для этого создают отдельную студию.

Студия будет создавать собственные шоу и покупать лицензии на мини-сериалы о путешествиях.

Сервис уже принимал участие в создании нескольких продуктов. В частности, компания работала над телешоу, где рассказывается о необычных домах, которые можно снять на Airbnb, а также их гостях и хозяевах, сообщает Reuters.

Видеоконтент компания планирует распространять как через приложение, так и через другие каналы.