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Airbnb будет снимать видео о необычных домах и их владельцах

7 мая 2019 г. 184
Фото: © shutterstock.com

Сервис по аренде жилья Airbnb собирается снимать видео с участием пользователей – для этого создают отдельную студию.

Студия будет создавать собственные шоу и покупать лицензии на мини-сериалы о путешествиях.

Сервис уже принимал участие в создании нескольких продуктов. В частности, компания работала над телешоу, где рассказывается о необычных домах, которые можно снять на Airbnb, а также их гостях и хозяевах, сообщает Reuters.

Видеоконтент компания планирует распространять как через приложение, так и через другие каналы.

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