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Airbnb после стрельбы в Калифорнии не будет сдавать дома для вечеринок

5 ноября 2019 г. 222
Фото: © shutterstock.com

Сервис онлайн-бронирования жилья больше не будет сдавать дома для вечеринок. Решение принято после стрельбы в доме, который арендовали для празднования Хэллоуина.

Airbnb не только отказывается от аренды домов для праздников, но и удвоит усилия по борьбе с несанкционированными вечеринками и недобросовестным поведением хозяев и гостей.

В результате стрельбы в городе Оринда в штате Калифорния погибли пять человек, еще четверо были ранены. Помещение, в котором собралось почти сотня гостей, сняли через Airbnb. Владелец дома утверждает, что женщина-арендатор говорила о семейной встрече для 12 человек.

Хозяин вызвал полицию после того, как увидел на камере видеонаблюдения несколько десятков человек в своем доме. Но стрельбу открыли еще до приезда стражей правопорядка.

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