Airbnb предлагает ночевку в космическом корабле

Ресурс по бронированию жилья Airbnb нашел пять мест на планете, где можно почувствовать себя космонавтом всего за 11 долларов за ночь.

В шотландском Тобермори можно остановиться на ночевку в небольшом алюминиевом корабле. Жилище рассчитано на двоих, оборудовано небольшой кухней, комнатой с большими окнами и каминной зоной.

В американской Калифорнии можно арендовать индустриальный лофт, рассчитанный на шесть человек. Уникальность жилья – в возможности переночевать прямо под звездным небом. В лофте есть кухня, столовая, гостиная с телевизором, джакузи и мангальная зона на прилегающей территории.

В том же штате предлагается жилье с телескопом, оборудованное солнечными батареями.

В Новой Зеландии для туристов создали капсулу, прототипом которой стал корабль "Аполлон-11". Любоваться звездами можно прямо через крышу, лежа на кровати.

А в Великобритании для путешественников построили летающую тарелку. Попасть внутрь НЛО можно через специальный люк, внутри же – уютное жилье с зонами для сна, отдыха и приемов пищи, оборудованное необходимой техникой, пишет Forbes.