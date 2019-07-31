ГлавнаяЖильеAirbnb предлагает ночевку в космическом корабле

Airbnb предлагает ночевку в космическом корабле

31 июля 2019 г. 367
Фото: © shutterstock.com

Ресурс по бронированию жилья Airbnb нашел пять мест на планете, где можно почувствовать себя космонавтом всего за 11 долларов за ночь.

В шотландском Тобермори можно остановиться на ночевку в небольшом алюминиевом корабле. Жилище рассчитано на двоих, оборудовано небольшой кухней, комнатой с большими окнами и каминной зоной. 

В американской Калифорнии можно арендовать индустриальный лофт, рассчитанный на шесть человек. Уникальность жилья – в возможности переночевать прямо под звездным небом. В лофте есть кухня, столовая, гостиная с телевизором, джакузи и мангальная зона на прилегающей территории.

В том же штате предлагается жилье с телескопом, оборудованное солнечными батареями.

В Новой Зеландии для туристов создали капсулу, прототипом которой стал корабль "Аполлон-11". Любоваться звездами можно прямо через крышу, лежа на кровати.  

А в Великобритании для путешественников построили летающую тарелку. Попасть внутрь НЛО можно через специальный люк, внутри же – уютное жилье с зонами для сна, отдыха и приемов пищи, оборудованное необходимой техникой, пишет Forbes.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>