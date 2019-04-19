Американца хотят казнить за дом на воде

Власти Таиланда обвиняют американца и его тайскую подругу в угрозе независимости королевству из-за того, что они построили дом на воде.

Бетонный резервуар, плавающий в море, был обнаружен в 22 километрах от берега острова Пхукет. Сам американец утверждает, что жилище находится в 24 километрах от берега, вне территориальных вод Таиланда.

Американец является приверженцем систейдинга – это строительство и проживание в свободных сообществах, плавающих в открытом море вне юрисдикции какой-либо страны. Если пару признают виновной, им может грозить смертная казнь.

Пара не запрашивала разрешения у властей на строительство дома. Американец говорит, что просто хотел с подругой жить где-нибудь на свободе. "Если вам не нравится как живет ваше сообщество, вы просто переплываете к другому", - прокомментировал он идею систейдинга.

Он также рассказал, что не делал дома ничего, что было бы незаконным на суше, "но ощущение свободы было просто потрясающим". Пара является частью сообщества предпринимателей Ocean Builders, которые стремятся создать постоянные жилища за пределами территориальных вод государств.

Недавно американец призвал инвесторов строить новые жилища вокруг их платформы, которая "находится за пределами территориальных вод Таиланда". Однако предложение теперь отложено.