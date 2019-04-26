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Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

26 апреля 2019 г. 503
Фото: © shutterstock.com

В Петербурге оштрафовали гражданина США за незаконную перепланировку квартиры – она расположена в доме-памятнике "Главная аптека".

Собственник квартиры номер 9 в историческом доме изменил конфигурации помещений без согласования. В итоге он заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей, пишет "Фонтанка.ру".

В 2011 году собственник квартиры номер 19 в этом же доме, гражданин Великобритании, затеял планировку и возведение мансарды - тоже незаконно. Тогда работы привели к частичному разрушению дома, построенного в XVIII веке, а жильцам пришлось на время покинуть свои квартиры.

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