Американцы приспособили для мытья окон дронов

Американская компания разработала специальные дроны, которые могут справиться с мытьем окон в высотных зданиях.

Чистые окна на высоких этажах - процедура опасная, а услуги промышленных альпинистов, которые занимаются этим, стоят недешево. Американцы же оснастили беспилотник нужным оборудованием, и теперь он может выполнять эту непростую работу.

Дроны используют специальный биоразлагаемый состав, который может очистить не только стекла, но и кирпич и известняк, пишет techcrunch.com.

Процедура проста: оператор приезжает к месту работ, включает дрон, присоединяет его шлангом к резервуару с чистящим раствором, который стоит в грузовике, и поднимает беспилотник на нужную высоту при помощи пульта дистанционного управления.

Дроны могут очистить здания высотой 10-12 этажей. Аппараты пока получают энергию от батарей, но создатели планируют добавить им возможность питаться от электрокабеля.

Аренда такого дрона обойдется в 3 тысячи долларов – в стоимость входит обслуживание и обучение.