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Американцы создали отель из марсианской капсулы

13 сентября 2019 г. 244
Фото: © shutterstock.com

В северной части американского штата Нью-Йорк появился необычный отель – его оборудовали в капсуле, построенной для жизни на Марсе.

Капсула, созданная при помощи 3D технологий, была отмечена наградой NASA. Совсем скоро в ней можно переночевать – стоимость номера составит от 175 до 500 долларов за ночь. Первых гостей капсула готова принять в марте.

Оригинальная капсула была построена для конкурса NASA. Ее единственное отличие от "отельной" в материалах: капсула для Марса строилась исключительно с использованием волокна из базальта, которым богата Красная планета, в то время как земная капсула создавалась и из других материалов, включая стекловолокно.

Большинство материалов, из которых построили капсулу для Земли, биоразлагаемы и пригодны для вторичной переработки.

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