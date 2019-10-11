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Американцы строят для бездомных дома из железных боксов

11 октября 2019 г. 778
Фото: © shutterstock.com

В Лос-Анджелесе построят пятиэтажный дом из специальных стальных боксов.

Боксы производят на заводе в Шанхае по специальному заказу, каждый вести от 6 до 13 тонн. В каркасе здания использованы деревянные элементы. Благодаря такому подходу, строительство займет 12 месяцев – обычную многоэтажку пришлось бы строить вдвое дольше, пишет издание "Техкульт".

Фото: © techcult.ru

Комплекс строится в рамках программы по созданию доступного и качественного жилья для бездомных. В доме будет 84 квартиры, жильцам предоставят субсидии на оплату жилья.

Здание сдадут в эксплуатацию в 2020 году.  

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