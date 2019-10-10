Американец убил соседку и 6 лет прятал ее труп в стене

Полиция Лос-Анджелеса нашла в стене одной из квартир труп женщины. Выяснилось, что 6 лет назад ее убил сосед.

Жители дома годами жаловались на неприятный запах, но правоохранительные органы ничего не предпринимали. Полиция заинтересовалась квартирой лишь после анонимного звонка.

Женщина на протяжении шести лет числилась пропавшей без вести. После того, как неизвестный сообщил полиции, что ее тело может быть спрятано в стене квартиры, где она жила, стражи порядка выехали на место.

Дом обыскали с собаками и нашли тело со следами смерти от удара тупым предметом. Был задержан сосед убитой – 47-летний мужчина. Его приговорили к 11 годам тюремного заключения, сообщает NBC News.