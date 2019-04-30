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Аналитики назвали города, где быстрее всего дорожают новостройки

30 апреля 2019 г. 179
Фото: © shutterstock.com

Российские новостройки продолжат дорожать: с февраля 2018 года квадратный метр первичного жилья в России вырос в цене на 13%, до 69,8 тысячи рублей.

С мая 2016 года по январь 2018-го цены на новостройки не менялись – жилье подорожало всего на 0,1%, но с февраля 2018-го цены пошли в рост, говорится в сообщении Domofond.

Наиболее заметно цены на первичку поднялись в Казани – прирост составил 17%. Второе место у Москвы, где новостройки подорожали на 14,3% за год, почти до 233 тысяч рублей за квадратный метр. На третьем месте Краснодар, там цены выросли на 13,6%, до 50,1 тысячи рублей за квадратный метр.

Наименьшее повышение цен отмечено в Ростове-на-Дону – 0,5%.

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