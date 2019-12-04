Аналитики назвали города с самой дешевой арендой на Новый год

Эксперты выяснили, в каких городах России суточная аренда жилья на Новый год будет стоить менее 2 тысяч рублей.

Самым дешевым городом стала Астрахань, где квартиру в зимние каникулы можно снять в среднем за 1250 рублей в сутки, говорится в материалах Tvil.ru. На втором месте Краснодар – 1400 рублей, третье у Ессентуков – 1500 рублей.

В Тюмени жилье в новогодние праздники сдается за 1600 рублей, в Краснодаре за 1610, в Анапе за 1780.

В Судаке квартиру можно арендовать в среднем за 1848 рублей в Сутки, в Симферополе за 1883 рубля, а в алтайском селе Артыбаш – за 1900 рублей.

Туристы планируют отдыхать в праздники от 2 до 6 ночей и готовы тратить на жилье от 1,3 до 1,9 тысячи рублей в сутки.