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Аналитики назвали проблемы россиян при эксплуатации жилья

2 августа 2019 г. 476
Фото: © shutterstock.com

Каждый третий россиянин сталкивался с серьезными проблемами, связанными с эксплуатацией жилья.

Среди участников опроса, проведенного "Левада-центром", 22% проживают в частных домах, 78% - в квартирах.

53% россиян, проживающих в квартирах, сообщили, что их заливали соседи, а 34% страдали от перепада электрического напряжения.

Перепады напряжения стали наиболее частой причиной аварии для 40% тех, кто живет в частном доме. 22% жителей частных домов страдали от пожара или возгорания, сообщает "Интерфакс".  

При этом недвижимость страхуют только 6% россиян: страхование в рамках ипотеки охватывает 3% опрошенных и столько же  респондентов страховали жилье самостоятельно.

Чаще свое жилье страхуют люди, живущие в частных домах, но и в этой группе доля застрахованного населения не превышает 10%, отмечают специалисты.

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