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Аналитики назвали районы, где чаще всего снимают жилье надолго

15 ноября 2019 г. 451
Фото: © shutterstock.com

Столичный район Некрасовка стал самым популярным для долгосрочной аренды жилья в октябре. Арендаторов привлекают низкие цены.

Снять квартиру в Некрасовке можно в среднем за 29,7 тысячи рублей, в то время как средний ценник по Москве составляет 36,2 тысячи в месяц, говорится в исследовании компании "Авито. Недвижимость".

На втором месте оказалось Южное Бутово, там можно арендовать жилье за 28,9 тысячи рублей в месяц. На третьем месте Голяново, где можно поселиться за 29,7 тысячи рублей.

Самым дорогим районом в десятке востребованных стало Марьино – квартиры там сдаются в среднем за 34,7 тысячи рублей в месяц. В Можайском районе жилье обойдется в среднем в 32,4 тысячи рублей, в Кузьминках – 32,2 тысячи, в Ярославском – 30 тысяч рублей в месяц.

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