ГлавнаяЖильеАналитики назвали самые дорогие районы Москвы и Петербурга

Аналитики назвали самые дорогие районы Москвы и Петербурга

29 июля 2019 г. 290
Фото: © shutterstock.com

Вторичное жилье в Москве и Петербурге подорожало, однако в столице рост цен оказался выше.

Московская вторичка подорожала за год на 14% - до 190 тысяч за квадратный метр. Сильнее всего выросли в цене однокомнатные квартиры – на 15,9%. В настоящее время средняя стоимость однушки в Москве составляет 6,8 миллиона рублей, говорится в исследовании "Яндекс.Недвижимость".

Двухкомнатные квартиры на московском вторичном рынке продаются в среднем за 9,5 миллиона рублей, трехкомнатные – за 13,6 миллиона.

Самое дорогое вторичное жилье сконцентрировано в районе станций метро "Полянка", "Парк культуры", "Новокузнецкая", "Третьяковская". Квадратный метр в этих районах стоит в среднем от 574 до 798 тысяч рублей.

В Петербурге вторичное жилье подорожало на 6%, по данным на июнь квадратный метр питерской вторички стоил в среднем 112 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры традиционно подорожали сильнее всего – на 11%.  

Самыми дорогими в городе остаются районы Крестовского острова и Петроградской стороны, а также область вокруг станции метро "Чернышевская".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>