Аналитики назвали самые дорогие районы Москвы и Петербурга

Вторичное жилье в Москве и Петербурге подорожало, однако в столице рост цен оказался выше.

Московская вторичка подорожала за год на 14% - до 190 тысяч за квадратный метр. Сильнее всего выросли в цене однокомнатные квартиры – на 15,9%. В настоящее время средняя стоимость однушки в Москве составляет 6,8 миллиона рублей, говорится в исследовании "Яндекс.Недвижимость".

Двухкомнатные квартиры на московском вторичном рынке продаются в среднем за 9,5 миллиона рублей, трехкомнатные – за 13,6 миллиона.

Самое дорогое вторичное жилье сконцентрировано в районе станций метро "Полянка", "Парк культуры", "Новокузнецкая", "Третьяковская". Квадратный метр в этих районах стоит в среднем от 574 до 798 тысяч рублей.

В Петербурге вторичное жилье подорожало на 6%, по данным на июнь квадратный метр питерской вторички стоил в среднем 112 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры традиционно подорожали сильнее всего – на 11%.

Самыми дорогими в городе остаются районы Крестовского острова и Петроградской стороны, а также область вокруг станции метро "Чернышевская".