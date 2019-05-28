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Аналитики назвали самый богатый на апартаменты район Москвы

28 мая 2019 г. 161
Фото: © shutterstock.com

Три московских района лидируют по объему предложения апартаментов на первичном рынке Москвы.

Больше всего новых апартаментов продается в Северном округе – там сосредоточен почти 31% предложения, говорится в обзоре компании "Бон Тон".

На втором месте – ЦАО, доля которого составляет 23,5%. На третьем  СВАО – чуть более 20% предложения.

Меньше всего апартаментов продается на востоке и юго-востоке Москвы.

Почти половина апартаментов-новостроек, находящихся в продаже, приходится на бизнес-класс. Комфорт-класс составляет 21% предложения.

Средняя стоимость квадратного метра апартаментов в Москве составляет 275,5 тысячи рублей.

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