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Аналитики назвали среднюю стоимость самых популярных квартир в Москве

22 ноября 2019 г. 264
Фото: © shutterstock.com

Столичные новостройки самого востребованного комфорт-класса продолжают дорожать. За год средняя цена выросла на 8,8%.

В среднем столичная новостройка комфорт-класса обойдется в 10,2 миллиона рублей, однако цена разнится по округам.

Дорогие квартиры – на северо-западе столицы, там средняя новостройка в сегменте комфорт продается за 13,3 миллиона рублей. На юге и северо-востоке средняя цена составляет 10,9 миллиона.

Самые дешевые квартиры – в Зеленограде, где средняя цена, по данным компании "Бон Тон", составила в октябре 7,1 миллиона рублей.

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