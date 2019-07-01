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Аналитики определили регионы с самым доступным жильем

1 июля 2019 г. 342
Фото: © shutterstock.com

Самое доступное жилье находится на севере – жители Магаданской области и Ямала смогут быстрее всего накопить на стандартную двушку.

Дольше всего будут копить на жилье жители Крыма, Чечни, Дагестана и Севастополя, говорится в исследовании РИА Новости.

Для анализа взяли стандартную семью из трех человек и типовую квартиру площадью 60 квадратных метров. Индикатором стало минимальное количество лет, за которые можно накопить на такую квартиру при средней зарплате за вычетом прожиточного минимума.

В северных регионах на семью с одним ребенком остается более 69 тысяч рублей свободных денег – зарплаты на севере высокие. При этом цены на жилье в Магадане, ЯНАО, Югре, Мурманской области и Ненецком автономном округе низкие, в результате своей квартирой можно обзавестись за 2,5 года.

На Камчатке, в Коми, Челябинской, Тюменской, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае доступность жилья выше, чем по России: чтобы накопить на типовую жилплощадь, жителям этих регионов понадобится 3,9 года.

Дольше всего на квартиру придется копить жителям Севастополя – 11 лет. В Крыму, Чечне и Дагестане на этой уйдет 10 лет.

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