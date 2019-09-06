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Аналитики подсчитали, сколько можно заработать на квартире в Крыму

6 сентября 2019 г. 353
Фото: © shutterstock.com

Ставки краткосрочной аренды в Крыму могут отличаться в десять и более раз в зависимости от курорта. Эксперты выяснили, сколько владельцы курортного жилья на полуострове могут заработать на посуточной аренде.

Цена аренды зависит от многих факторов: раскрученность и популярность курорта, рсположение и состояние дома, качества ремонта и наличия техники. На одном и том же курорте жилье в минутах ходьбы от пляжа может быть в разы дороже того, откуда до моря добираться придется транспортом.

Аналитики портала "Мир квартир" для расчета окупаемости курортного жилья взяли 90-днейвный срок - в среднем именно столько дней в году сдается крымская квартира.

Самым окупаемым местом для арендодателей стала Массандра – доходность квартир, сдаваемых там посуточно, превышает 10% годовых, а окупаемость составляет 9 лет. В Севастополе доходность составит 9,9%, а квартира окупится за 10 лет, для Керчи показатели – 8,6% и 12, лет, для Фороса – 8,2% и те же 12 лет. Но если в Массандре высокие ставки на аренду, то в Керчи – дешевое для покупки жилье.

7,9% доходности и 13 лет окупаемости у жилья в Ялте и Судаке. В Алупке квартиры принесут в среднем 5,5% годовых, а окупаются 18 лет. Примерно те же показатели в Симферополе и Алуште.

В среднем доходность квартир, сдаваемых в Крыму посуточно, составляет 6,6%, а окупаемость – 15 лет.

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