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Аналитики сравнили стоимость хостелов в двух столицах после изменений в законе

25 ноября 2019 г. 445
Фото: © shutterstock.com

Закон о запрете хостелов в жилых домах существенно не повлиял на стоимость посуточной аренды в Москве и Петербурге. Более того, средняя цена места в столице даже снизилась.

За месяц московские хостелы подешевели на 6% - суточная аренда места обойдется в среднем в 385 рублей, говорится в исследовании "Авито Недвижимость". В Петербурге средняя цена осталась без изменения – 389 рублей за место.

За год хостелы в Москве подешевели на 12%, в Петербурге – на 17%.

Россияне больше интересуются поездками в Москву – спрос на хостелы в столице на 9% больше, чем на петербургские.

Закон, запрещающий размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, вступил в силу с 1 октября 2019 года.  Считалось, что запрет на хостелы в многоэтажках повысит цены, но этого не произошло.

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