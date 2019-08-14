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Аналитики сравнили стоимость посуточной аренды на Черном море

14 августа 2019 г. 565
Фото: © shutterstock.com

Стоимость посуточной аренды на черноморских курортах России выросла за год на 7%.

Самым дорогим городом стал Сочи, догнав и перегнав Ялту, говорится в исследовании портала "Мир квартир". Средняя цена суточного проживания на курорте в разгар сезона составила 4,3 тысячи рублей.  В Геленджике стоимость проживания в сутки составит в среднем 2,6 тысячи рублей.

Анапа, которая в последнее время стремительно развивается, подорожала за год на 17%. Средняя стоимость суточного проживания на этом курорте составила 2583 рубля, чуть меньше, чем в Геленджике. 

В Туапсе и Новороссийские цены не перешагнули отметки в 2 тысячи рублей: 1,9 тысячи рублей за сутки в Туапсе и 1,7 тысячи за сутки в Новороссийске.

Самым дорогим городом Крыма остается Ялта – средняя стоимость проживания там составила чуть более 4 тысяч рублей в сутки. В Массандре суточная аренда обойдется в 3,2 тысячи рублей, больше 3 тысяч в Севастополе, почти 3 тысячи в Гурзуфе, 2,7 тысячи рублей в Алуште.

Евпатория, как и Анапа, взявшая мощный курс на развитие, обогнала Судак, Алупку и Симферополь. Средняя стоимость проживания на этом курорте составила 2,7 тысячи рублей в сутки.

Самые дешевые квартиры в Крыму в Керчи (1,8 тысяч), Бахчисарае (1,9 тысячи), Феодосии (2 тысячи) и Саках (2 тысячи).

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