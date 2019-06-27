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Аналитики: в Москва-Сити распродано больше половины жилья

27 июня 2019 г. 308
фото: shutterstock.com

Объем сданных в эксплуатацию жилых площадей в Сити за пять лет вырос почти в два раза.

 

Жилая недвижимость, представленная в настоящее время в Москва-Сити продана на 60%, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank. Исследование есть в распоряжении редакции Вести.Недвижимость.

По данным компании, объем сданных в эксплуатацию жилых площадей в Сити за пять лет вырос почти в два раза до 390 тыс кв м, из которых 60% предложения уже распродано. На конец мая на первичном рынке в Москва-Сити на продажу выставлено более 73 тыс кв м или 585 лотов. Данное предложение сформировано тремя проектами: "Федерация" Восток, "ОКО" и Neva Towers. Всего же в рамках делового центра полностью распроданы апартаменты в четырех объектах, вышедших на рынок раньше всего ("Федерация" Запад, "Город столиц", "Империя" I фаза и IQ).

Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев отмечает стабильность спрос на жилье в рамках делового центра. Само жилье в Сити являются инвестиционно-привлекательными, так как рынок в локации имеет ограниченные возможности для развития. При этом, часть покупателей рассматривает покупку только готовых апартаментов, часть – предпочитает вкладываться в объекты на этапе строительства. Некоторые – желают приобрести только пентхаусы, которые обладают исключительными видовыми характеристиками, отмечает эксперт. 

Ранее риелторы выяснили, кто покупает апартаменты в Москва-Сити. Основными покупателями апартаментов в ММДЦ "Москва-Сити" оказались женатые москвичи среднего возраста – до 45 лет. Только 35% сделок с апартаментами в деловом центре приходится на женщин.  Большую часть покупателей составляют люди от 36 до 45 лет.

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