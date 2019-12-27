Аналитики выяснили, где в Подмосковье самые дешевые новостройки

Самые дорогие новостройки среди подмосковных городов дальней зоны - в Наро-Фоминске, самые дешевые - в Егорьевске. Чем дальше от Москвы, тем ниже стоимость квадратного метра.

Средняя цена квадратного метра в Наро-Фоминске (60 км от столицы) составила 81 тысячу рублей – это самая высокая цена в дальнем поясе Подмосковья, говорится в исследовании портала "Мир квартир". Квартира в этом городе в среднем обойдется в 5 миллионов рублей.

В Ступино и Сергиевом Посаде квадратный метр первичного жилья стоит около 74 тысяч рублей. В пятерку также вошли Дубна и Коломна, расположенные более чем в 90 км от Москвы. Квадратный метр здесь стоит 67 тысяч рублей, а среднестатистическая квартира – около 4 миллионов.

Самое дешевое жилья – в Егорьевске, где квадратный метр новостроек стоит 44,6 тысячи рублей, а средний лот – 2,3 миллиона рублей. Также в пятерку дешевых городов вошли Орехово-Зуево, Руза, Воскресенск и Серпухов, где средняя новостройка стоит 3,3 миллиона рублей.

Эксперты напоминают, что спрос на новостройки в дальних городах Подмосковья в основном формируют местные жители – относительная близость столицы играет на руку только тем, кто готов добираться туда на работу по 1,5-2 часа. В целом же дальнее Подмосковье ничем не отличается от среднего российского региона: то же состояние дорог и инфраструктуры, те же доходы населения и количество рабочих мест, и все это очень отличается от Москвы.