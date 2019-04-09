Аналитики выяснили, как изменились цены на отели в популярных городах

Аналитики сравнили цены на трех- и четырехзвездочные отели в самым популярных у российских туристов городах и выяснили, где цены стали выше, а где ниже.

Самыми популярными городами на майские праздники, по данным momondo.ru, стали Петербург, Сочи, Прага, Аланья, Казань, Париж, Рим, Стамбул, Амстердам и Кемер.

Среди самых востребованных европейских направлений подешевели отели в Амстердаме – ночь в отеле "три звезды" обойдется на 811 рублей дешевле, чем в прошлом году, - в 9,2 тысячи рублей. Стал дешевле и Париж – цены снизились с 8,3 тысячи до 8,1 тысячи рублей за ночь.

Также подешевели гостиницы в Петербурге – цены снизились с 4,5 тысячи рублей за ночь до 4,3 тысячи, и в Сочи – с 4,7 тысячи до 4.

В остальных городах проживание подорожало. Гостиницы Казани поднялись в цене с 3 до 5 тысяч рублей за ночь, в Стамбуле – с 2,3 до 4 тысяч рублей, в Аланье – с 2 до 3 тысяч, в Праге – с 5 до 6,6 тысячи рублей.