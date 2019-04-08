Аналитики выяснили, сколько стоит средний дом на Рублевке

Средний бюджет покупки домов на Рублево-Успенском шоссе достигает 400 миллионов рублей.

Средняя стоимость дома на Новой Риге значительно дешевле, чем на Рублевке – 250 миллионов рублей.

Общая стоимость всех домов в Подмсоковье, находящихся в продаже, составила 603 миллиарда рублей. 150 миллиардов приходятся на вторичные дома, говорится в обзоре компании Knight Frank.

При этом Рублево-Успенское шоссе лидирует по объему предложения элитной вторички – там представлено 43% всех лотов. На втором месте Новорижское шоссе, на третьем Минское.