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Аналитики выяснили, сколько стоит средний дом на Рублевке

8 апреля 2019 г. 555
Фото: © shutterstock.com

Средний бюджет покупки домов на Рублево-Успенском шоссе достигает 400 миллионов рублей.

Средняя стоимость дома на Новой Риге значительно дешевле, чем на Рублевке – 250 миллионов рублей.

Общая стоимость всех домов в Подмсоковье, находящихся в продаже, составила 603 миллиарда рублей. 150 миллиардов приходятся на вторичные дома, говорится в обзоре компании Knight Frank.

При этом Рублево-Успенское шоссе лидирует по объему предложения элитной вторички – там представлено 43% всех лотов. На втором месте Новорижское шоссе, на третьем Минское.

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