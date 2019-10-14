Англичанин лишился денег и жены из-за стройки

Житель Великобритании решил построить дом мечты, однако его идея потерпела крах, мужчина влез в долги, и от него ушла жена.

Строительство дома-маяка за 2,2 миллиона фунтов британец задумал еще в 2010 году. Совими планами они поделился в одной из телепередач, куда пришел вместе с женой. Там они рассказали, что планируют перестроить дом с маяком века за 18 месяцев.

Планировалось, что в доме постройки 1950-х годов после реконструкции будут шесть спален, сауна, домашний кинотеатр и панорамный бассейн. Дом собирались построить прямо на скале над пляжем, однако когда начались работы, выяснилось, что рельеф сделает стройку намного дороже.

В 2012 году мужчина из-за нехватки денег остановил стройку и начал возводить другой дом, подешевле. Для этого он взял в кредит 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

В 2019 году в той же передаче, где англичанин делился своими грандиозными планами, он рассказал, что построить дом и вернуть кредит ему не удалось. Кроме того, от него ушла жена, пишет Daily Mail.