Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеАнгличанин лишился денег и жены из-за стройки

Англичанин лишился денег и жены из-за стройки

14 октября 2019 г. 168
Фото: © dailymail.co.uk

Житель Великобритании решил построить дом мечты, однако его идея потерпела крах, мужчина влез в долги, и от него ушла жена.

Строительство дома-маяка за 2,2 миллиона фунтов британец задумал еще в 2010 году. Совими планами они поделился в одной из телепередач, куда пришел вместе с женой. Там они рассказали, что планируют перестроить дом с маяком века за 18 месяцев.

Планировалось, что в доме постройки 1950-х годов после реконструкции будут шесть спален, сауна, домашний кинотеатр и панорамный бассейн. Дом собирались построить прямо на скале над пляжем, однако когда начались работы, выяснилось, что рельеф сделает стройку намного дороже.

В 2012 году мужчина из-за нехватки денег остановил стройку и начал возводить другой дом, подешевле. Для этого он взял в кредит 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

В 2019 году в той же передаче, где англичанин делился своими грандиозными планами, он рассказал, что построить дом и вернуть кредит ему не удалось. Кроме того, от него ушла жена, пишет Daily Mail.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>