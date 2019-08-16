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Аренда в июле: названа минимальная цена съемной квартиры в Москве

16 августа 2019 г. 213
фото: shutterstock.com

Более 70% предложения на московском рынке аренды – это традиционно объекты экономкласса.

Минимальная ставка аренды квартиры в старых границах Москвы в июле составила - 19 тыс рублей в месяц, в Новой - 17 тыс рублей месяц, подсчитали аналитики компании "МИЭЛЬ-Аренда". Для сравнения, в Московской области арендные ставки стартуют от 14 тыс рублей в месяц.

По минимальной цене в Москве можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 30 квадратов в районе Люблино. В квартире есть необходимая мебель и бытовая техника. Среди бюджетных вариантов – однушка в районе Хорошево-Мневники за 20 тыс рублей в месяц.

В Новой Москве, по данным аналитиков, минимальная стоимость аренды начинается от 17 тыс рублей в месяц. За эту сумму можно арендовать квартиру в 31 кв м с мебелью и техникой, в поселке ЛМС.

По словам управляющего директора компании "МИЭЛЬ-Аренда" Марии Жуковой, более 70% предложения на рынке аренды – это традиционно объекты экономкласса. Основной спрос сосредоточен на качественных и комфортных для жизни объектах, с хорошим ремонтом и мебелью.

 

 

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