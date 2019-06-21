Аренда в Москве: снять квартиру можно за 20 тысяч, но ненадолго

Минимальная ставка аренды столичного жилья в июне составила 20 тысяч рублей. Однако однокомнатная квартира, владелец которой запросил эту цену, сдается на короткий срок.

Однушку на Севастопольском проспекте готовы сдать за 20 тысяч рублей, но только до конца сентября, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость". От дома можно доехать сразу до двух станций метро – за 5 минут до "Каховской", за 7 минут до "Новых Черемушек". Квартира сдается с мебелью и необходимой техникой.

На втором месте однокомнатная квартира за 21 тысячу рублей на Сиреневом бульваре – это в пешей доступности от станции метро "Щелковская". 33-метровая квартира находится на первом этаже панельной пятиэтажки, на окнах установлены решетки. Есть мебель и бытовая техника.

Тройку лидеров самых доступных предложений замыкает однушка за 22 тысячи рублей в 10 минутах ходьбы от станции метро "Выхино". Площадь квартиры 33 квадратных метра, она находится на пятом этаже девятиэтажного дома на Снайперской улице. В квартире есть новый холодильник, стиральная машина, плита и спальное место.