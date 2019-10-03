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Аренда жилья подорожала до уровня 2014 года

3 октября 2019 г. 368
Фото: © shutterstock.com

Стоимость найма однокомнатных квартир в России за квартал выросла на 1,2%. Средняя стоимость аренды однушки составляет 15 879 рублей в месяц.

Текущая стоимость найма приблизилась к уровню 2014 года – тогда однокомнатные квартиры сдавались в среднем за 16 046 рублей, говорится в исследовании портала Domofond.ru. С тех пор аренда жилья дешевела и достигла минимума летом 2016 года – 14,5 тысячи рублей. После этого цены начали расти.

В третьем квартале цены на аренду жилья выросли в 69 российских регионах. Заметнее всего рост цен в Приморском крае и Вологодской области – 6%. В Петербурге съемное жилье подорожало почти на 5%, в Москве – на 0,5%.

В девяти регионах аренда наоборот подешевела. На 1,2% дешевле стали съемные квартиры в Северной Осетии и Хабаровском крае, на 1,1% - в Республике Коми.

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