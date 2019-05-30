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Арендатор подделал паспорт владельца и попытался продать квартиру

30 мая 2019 г. 159
Фото: © shutterstock.com

В Подмосковье задержали мошенника, который пытался продать чужую квартиру по поддельным документам.

Мужчина арендовал у 62-летнего москвича квартиру, расположенную в Домодедове. Он подделал паспорт на имя собственника, договор о долевом участии и другие документы на жилье.

Потом обратился к риелтору, который и разместил объявление о продаже квартиры. Жилье оценили в 4 миллиона рублей, сообщает ТАСС. Владелец квартиры увидел объявление в Интернете и обратился в полицию.

Мошенником оказался 56-летний уроженец Краснодарского края, ранее судимый.

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