Арендатор подделал паспорт владельца и попытался продать квартиру

В Подмосковье задержали мошенника, который пытался продать чужую квартиру по поддельным документам.

Мужчина арендовал у 62-летнего москвича квартиру, расположенную в Домодедове. Он подделал паспорт на имя собственника, договор о долевом участии и другие документы на жилье.

Потом обратился к риелтору, который и разместил объявление о продаже квартиры. Жилье оценили в 4 миллиона рублей, сообщает ТАСС. Владелец квартиры увидел объявление в Интернете и обратился в полицию.

Мошенником оказался 56-летний уроженец Краснодарского края, ранее судимый.