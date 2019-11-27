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Арендаторы квартиры сдали ее владельца приставам

27 ноября 2019 г. 265
Фото: © shutterstock.com

В Екатеринбурге судебные приставы нашли должника по объявлению о сдаче квартиры. Это объявление им показали арендаторы, живущие по месту регистрации разыскиваемого мужчины.

За два года житель Екатеринбурга накопил долгов на 800 тысяч рублей. По месту регистрации он не жил – квартиру сдавал мигрантам. Когда приставы наведались домой к должнику, арендаторы пожаловались, что хозяин квартиры просит их съехать и ищет новых жильцов.

Обитатели квартиры также показали приставам объявление, в котором говорилось, что собственник ищет семью для длительной аренды. Один из приставов позвонил по номеру, указанному в объявлении, и договорился с хозяином о встрече.

Прямо на встрече был составлен протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", пишет портал e1.ru.

Суд рассмотрел протокол и вынес решение об административном аресте на 10 суток. После этого мужчина должен погасить задолженность, иначе ему грозит уже уголовная ответственность

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