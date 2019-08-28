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Австралийцы придумали дома, в которых не надо платить за ЖКХ

28 августа 2019 г. 230
Фото: © shutterstock.com

В Австралии проектируют дома, которые назвали "убийцами счетов за ЖКХ". Энергоэеффективные здания позволят своим владельцам не только сэкономить, но и заработать.

Солнечные батареи в энергоэффективных домах вырабатывают в 4-5 раз больше электричества, чем нужно, поэтому за год на электроэнергии можно заработать до 100 долларов, пишет Prian.ru со ссылкой на австралийские СМИ.

Если к такому дому добавить электроавтомобиль, можно сэкономить до 5 тысяч долларов в год, если сравнить с расходами на бензин и содержание дома с низкой энергоэффективностью.

Большинство домов, построенных в Австралии до 2005 года, по тепловой эффективности ничем не отличаются от хижин – жильцы часто используют кондиционер и в результате получают огромные счета за электричество. Экономить деньги позволяют здания с тщательной теплоизоляцией, солнечными батареями и оптимальной ориентацией на солнце.

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