Австралийцы придумали дома, в которых не надо платить за ЖКХ

В Австралии проектируют дома, которые назвали "убийцами счетов за ЖКХ". Энергоэеффективные здания позволят своим владельцам не только сэкономить, но и заработать.

Солнечные батареи в энергоэффективных домах вырабатывают в 4-5 раз больше электричества, чем нужно, поэтому за год на электроэнергии можно заработать до 100 долларов, пишет Prian.ru со ссылкой на австралийские СМИ.

Если к такому дому добавить электроавтомобиль, можно сэкономить до 5 тысяч долларов в год, если сравнить с расходами на бензин и содержание дома с низкой энергоэффективностью.

Большинство домов, построенных в Австралии до 2005 года, по тепловой эффективности ничем не отличаются от хижин – жильцы часто используют кондиционер и в результате получают огромные счета за электричество. Экономить деньги позволяют здания с тщательной теплоизоляцией, солнечными батареями и оптимальной ориентацией на солнце.