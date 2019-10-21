Банкир: квартиры через эскроу продаются быстрее и дороже 

Темпы продаж квартир в новостройках через эскроу-счета на 53% выше, чем в проектах, работающих по старым правилам, сообщил вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергей Бессонов.



По его словам, квартиры в новостройках с использование нового механизма пользуются спросом у покупателей. "Темпы продаж в проектах, где используются эскроу-счета, на 53% опережают темпы продаж в проектах без эскроу. Разница в два раза", - сказал Сергей Бессонов в ходе конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

В 17% случаях квартиры по новым правилам продаются медленнее, добавил он. Средняя цена продажи квартир через эскроу-счета на 5% дороже, чем в проектах без, отметил топ-менеджер.



По данным "Метриум", квартиры в московских новостройках, продающиеся с использованием эскроу-счетов, дороже тех, что реализуют по старой схеме примерно на 6-14%.