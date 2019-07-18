Бассейн, гараж и тропический сад: сколько стоит аренда самых больших квартир России

Самая большая квартира на российском рынке аренды расположена в Москве. Арендатор получит в распоряжение не только квартиру, но и приватный паркинг, бассейн, каминный зал и многое другое.

Площадь трехуровневой квартиры в Молочном переулке составляет 1 тысячу квадратных метров. У жилья отдельный вход, двор огорожен. Аренда обойдется в 6,3 миллиона рублей в месяц.

На втором месте 620-метровая квартира в Петербурге. Пентхаус в Зоологическом переулке сдается за 825 тысяч рублей в месяц, говорится в обзоре ЦИАН. Арендатору достанутся роскошный тропический сад с прудом и дизайнерские интерьеры.

Замыкает тройку лидеров 450-метровый пентхаус в Сочи за 500 тысяч рублей. В квартире выполнен современный ремонт, из окон открываются виды на горы и море.