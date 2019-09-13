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Белый рынок аренды: в Москве начнут строить наемные дома

13 сентября 2019 г. 127
Фото: © shutterstock.com

В Москве в ближайшее время начнется строительство наемных домов, и столичный рынок аренды таким образом начнет обеляться.

Строительством домов с арендным жильем займутся инвесторы, рассказал РИА Новости заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичные власти ждут выхода на рынок крупных игроков. "Мы освободили от платы за изменение вида разрешенного использования наемные дома. Уверены, что инвесторы в ближайшее время начнут строительство таких домов", - рассказал заммэра.

Появление на рынке крупных игроков заставит его остальных участников обеляться – никто не захочет арендовать квартиру на непонятных условиях, когда "на рынке достаточно предложения в понятном формате и с нормальными правилами игры", считает Ефимов.

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