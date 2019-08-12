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Берут паузу: россияне больше не хотят покупать жилье

12 августа 2019 г. 1027
Фото: © shutterstock.com

Аналитики отмечают снижение интереса россиян к покупке недвижимости. Только 8% наших сограждан хотели бы в ближайшее время купить квартиру, дачу или дом.

Наиболее привлекательными городами для покупки недвижимости стали Подольск, Балашиха и Химки – об этом говорят данные опроса, проведенного компанией "Ингосстрах", пишет "Российская газета".

В каждом из этих городов 12% жителей хотели бы купить жилье. Значительный интерес проявляют также жители Сургута и Севастополя – по 10%.

Почти никто не хочет покупать квартиру в Москве – число россиян, живущих вне этих городов и рассматривающих варианты приобретения недвижимости в столице, составило лишь 0,3%. Для Петербурга этот показатель еще ниже – 0,1%.

О возможности переезда в столицу задумываются жители Балашихи, Химок, Подольска, Грозного, Владикавказа, Саранска, Орла, Чебоксар и Иванова. В Петербург хотят перебраться жители Мурманска, Архангельска, Хабаровска Петрозаводска, Владивостока, Череповца, Нижневартовска, Сургута и Якутска.

Эксперты говорят о паузе на рынке недвижимости: те, кто откладывал покупку жилья после кризиса 2014 года, уже успели его купить.

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