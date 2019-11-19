Беспроигрышная инвестиция: как заработать на апартаментах

Востребованность апартаментов на рынке жилья из года в год растет. И если с момента зарождения данный сегмент был представлен в основном дорогим жильем, то сейчас большую долю занимает бизнес и комфорт-класс. Что как раз обусловлено покупательским спросом.

По оценкам аналитиков, в прошлом году в Москве было продано более 7,3 тыс апартаментов, это почти в 23 раза! больше, чем в 2013 году (когда данный тип недвижимости только появлялся на рынке). В среднем спрос на апартаменты в год увеличивается на четверть, а каждая вторая сделка совершается в комфорт-классе.

И хотя в этом году наблюдалось небольшое проседание (как и на всем рынке жилья после перехода на эскроу-счета), в целом интерес к апартаментам высокий.

Выгодное вложение

Это объясняется рядом причин. Одна из ключевых – цена. Как правило, апартаменты дешевле привычных квартир, хотя по своим характеристикам не уступают последним. Так, в среднем ценовая разница между квартирами и апартаментами в одной локации может составлять 10-20%. К примеру, если квартира стоит 5 млн рублей, то апартаменты в той же локации можно найти на полмиллиона-миллион дешевле.

Во-вторых, апартаменты часто продаются уже с готовой отделкой, что является несомненным преимущество (особенно для тех, кто жилье арендует) - так как не надо тратить деньги и время на ремонт. Кроме того, отделка дешевле на 20-30%, чем самостоятельный ремонт из-за эффекта масштаба: девелопер закупает материалы и услуги рабочих оптом. Сам ремонт от застройщика уже включен в ипотеку, это значит, что не нужно брать потребительский кредит, ставки по которому выше ипотечных.

Еще одна причина, которая привлекает покупателей – инвестиционная составляющая апартаментов. Они отлично подходят под сдачу в аренду. Сейчас каждая десятая сделка на рынке апартаментов заключается как инвестиционная. По подсчетам "Метриум", средняя доходность от сдачи в аренду студии (наиболее бюджетного, а значит – доходного объекта) в массовом сегменте апартаментов составляет около 8-10% годовых, что в 1,5-2 раза выше, чем при сдаче в аренду квартиры. В год доход собственника арендных апартаментов в массовом сегменте составит 300-350 тысяч рублей.

Эту сумму можно увеличить, если сдавать апартаменты посуточно или передать под управление компании. Также многое будет зависеть от локации, развитости инфраструктуры (транспортная доступность, наличие школ, больниц магазинов, кафе и тд) и экологии. Парк или водоем рядом – еще плюс в копилку инвестора. Если эти компоненты совпадают, заработать на сдаче можно еще больше – до 15% годовых.

С точки зрения локации востребованными являются не только апартаменты в центре, но и там, где высок потенциальный арендный спрос. Одной из таких точек, по данным экспертов, является район Юго-Западной – один из самых экологически чистых, благоприятных и наиболее востребованых у покупателей и арендаторов жилья. Здесь сконцентрированы главные университеты страны (МГИМО, РУДН, РАНХиГС и другие), а значит всегда есть потребность, даже дефицит в арендном жилье. В данной локации как раз располагается многофункциональный комплекс CitiMix (СитиМикс), в котором важные для апартаментов составляющие совпадают.

Локация, отделка - апартаменты сдаются с отделкой "под ключ", развитая инфраструктура – проект задуман как город в городе, рядом Тропаревский парк и Очаковские пруды. До метро Юго-Западная 15 минут автобусом или 15 минут пешком до Озерной. Стоимость апартаментов здесь начинается от 3,9 млн рублей (за студии). Сдавать такие апартаменты можно 30 тыс рублей в месяц, годовой доход – 360 тыс рублей. Ввод в эксплуатацию СитиМикс намечен на конец этого года. Это значит, что получать доход можно уже в следующем году.

Под контролем

Недавно вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что правительство планирует в ноябре подготовить законопроект об правовом статусе апартаментов. О необходимости такого документа говорил и глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он предлагал разрешить россиянам прописываться в апартаментах. Сейчас возможность временной регистрации есть в апартах гостиничного типа (как, к примеру, СитиМикс).

На законодательном решении вопроса апартаментов настаивают и власти Москвы. В столице апартаменты занимают 20-30% от общего объема жилья. Что говорит о востребованности данного формата жилья. Именно поэтому вопрос необходимо окончательно урегулировать, отмечал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Всего в России ежегодно строится до трех миллионов квадратных метров апартаментов, большая часть приходится на Москву и Санкт-Петербург.