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Без тараканов, без детей: что прячется за объявлениями о дешевой аренде

25 апреля 2019 г. 1048
Фото: © shutterstock.com

Самая дешевая квартира в Москве сдается за 15 тысяч рублей – она расположена на востоке города. В целом же арендная ставка на однокомнатные квартиры в столице приближается к 40 тысячам рублей в месяц.

Наиболее бюджетные варианты можно найти на окраинах города. Стоит также обращать внимание на особые условия. Так, самая дешевая квартира, хоть и "без тараканов и клопов", как указано в объявлении, но сдается очень срочно, говорится в обзоре портала "Мир квартир".

За 17 тысяч рублей можно снять 33-метровую квартиру на третьем этаже старой пятиэтажки на проезде Энтузиастов. Все, что нужно для проживания, в квартире есть: кровать, шкаф, стол и роутер.

За 18 тысяч рублей можно снять квартиру в Бирюлеве, но до метро придется добираться полчаса. За 19 тысяч сдается однушка на Щелковском шоссе, за 20 тысяч – в Царицыне, но в квартире может поселиться лишь одинокая женщина без детей и животных.

Недорого можно снять квартиру сезон – в мае москвичи разъезжаются по дачам, а свои квартиры сдают. С мая по ноябрь можно поселиться в однушке на Дубнинской улице, квартира обойдется в 20 тысяч рублей ежемесячно. За те же деньги с 1 мая по 1 сентября сдается квартира недалеко от станции метро "Домодедовская" – рассматривается семейная пара или 1-2 человека без детей и животных.

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