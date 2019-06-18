Без угрозы жизни: из ветхого жилья переселять не будут

В российском законодательстве собираются разграничить понятия "ветхое жилье" и "аварийное жилье". Из ветхого переселять не будут.

Минстрой России готовит изменения в механизм переселения граждан из аварийного жилья. В законе собираются закрепить понятие "ветхое жилье" – оно будет включено в программу капремонта, поскольку не создает угрозу жизни и здоровью жильцов, пишут "Известия".

Ветхое жилье значительно изношено, но по эксплуатационным параметром аварийным пока не является, пояснили изданию в Минстрое. Разница, по словам представителя ведомства, - существенная: аварийное создает угрозу жизни и здоровью человека, ветхое – нет, поэтому в нем можно жить - после ремонта и при регулярном мониторинге технического состояния.

Ремонт ветхого жилья собираются осуществлять за счет Фонда капремонта.

Инициатива в настоящее время рассматривается правительством, в Госдуму законопроект планируют внести до конца июня.