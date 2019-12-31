Безопасные сделки, налоги и льготная ипотека: что изменится с 1 января

С 1 января силу вступит ряд законов, которые изменят жизнь россиян в новом году.

Безопасные сделки с недвижимостью

Граждане, купившие жилье и полагавшиеся на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), будут признаны добросовестными, если на суде не доказано обратное. Государство не сможет истребовать жилье у добросовестного покупателя.

Если покупатель недвижимости не знал о ее прошлом и лишился ее по решению суда, он получит компенсацию в размере реального ущерба или кадастровой стоимости.

Продажа квартиры без уплаты налога

Срок владения недвижимостью, после которого можно не платить НДФЛ при ее продаже, сокращается с 5 до 3 лет. Закон распространяется на жилье и земельные участки, на которых расположено жилое помещение с хозяйственными строениями.

Льготная ипотека на селе

Желающие купить или построить жилой дом в сельской местности смогут воспользоваться льготной ипотекой со ставкой до 3%. Срок кредита не должен превышать 25 лет, размер – до 3 миллионов рублей (для Ленинградской области и ДФО — до 5 миллионов рублей), первоначальный взнос — не менее 10%.

Индексация маткапитала

Размер материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей. Деньги маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или формирование накопительной пенсии матери.

Общение с приставами онлайн

Обжаловать действия или бездействие судебных приставов можно будет онлайн. Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны в электронной форме или по СМС.

Ответственное обращение с животными

С 2020 года вступают в силу новые правила выгула собак опасных пород, запрет контактных зоопарков и содержания диких животных дома, а также регулирование деятельности приютов для животных.