Бизнесмен превратил квартиру в нелегальный дом престарелых

В дом престарелых превратили обычную трехкомнатную квартиру в городе Колпино. Бизнесмен, которому принадлежала квартира, оказывал помощь старикам незаконно и с нарушением требований к подобной деятельности.

Предпринимателя сейчас обвинят в нарушении законодательства о социальном обслуживании граждан: он не перевел квартиру в нежилой фонд, не оборудовал там отдельный вход и даже не поинтересовался, что думают жильцы подъезда о таком соседстве.

Дело о прекращении деятельности нелегального дома престарелых направлено в суд, пишет "Комсомольская правда".