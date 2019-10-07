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Бизнесмен превратил квартиру в нелегальный дом престарелых

7 октября 2019 г. 522
Фото: © shutterstock.com

В Ленинградской области прокуратура обнаружила дом престарелых, расположенный на 18-м этаже обычной многоэтажки.

В дом престарелых превратили обычную трехкомнатную квартиру в городе Колпино. Бизнесмен, которому принадлежала квартира, оказывал помощь старикам незаконно и с нарушением требований к подобной деятельности.

Предпринимателя сейчас обвинят в нарушении законодательства о социальном обслуживании граждан: он не перевел квартиру в нежилой фонд, не оборудовал там отдельный вход и даже не поинтересовался, что думают жильцы подъезда о таком соседстве.

Дело о прекращении деятельности нелегального дома престарелых направлено в суд, пишет "Комсомольская правда".

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