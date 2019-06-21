Бизнесмен скупил все дороги в поселке и требует плату за проезд

Жители коттеджного поселка в Омске рискуют лишиться бесплатного проезда к собственным домам. Земельный участок, в том числе дороги и улицы, у обанкротившейся строительной фирмы, и теперь требует жителей плату за проезд.

Прокладку коммунальных сетей и дорожный асфальт в поселке финансировали сами жители. Но застройщик не успел оформить перевод земель общего пользования в ведение муниципалитета. Фирма обанкротилась, конкурсный управляющий выставил на торги все имущество скопом, бизнесмен все это купил, и жители остались без дорог, пишет "Российская газета".

Проезд по поселку предприниматель оценил в 120 тысяч рублей – это ежемесячный платеж. При этом альтернативных улиц нет, рассказали изданию жители. Заложниками ситуации стали владельцы около 400 домов, в которых живут более тысячи человек.

Чиновники и правоохранительные органы никаких нарушений в действиях нового владельца территории не усмотрели. Жители пошли в суд с требованием признать договор по продаже жизненно важных объектов инфраструктуры недействительным.