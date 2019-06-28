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Благоприятный образ: треть москвичей могут переехать в Новую Москву

28 июня 2019 г. 529
Фото: © shutterstock.com

Около 34 процентов жителей старой Москвы рассматривают возможность переезда на присоединенные территории.

О полученных данных соцопросов сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он рассказал, что преобразования в ТиНАО положительно оценивает 71 процент москвичей.

Еще недавно Новая Москва воспринималась как нечто далекое и непонятное, отметил чиновник, одна сегодня у большинства москвичей сформировался "благоприятный образ" новых территорий.

В Новой Москве строится жилье высокого качества, активно развивается транспортная инфраструктура, много парков и скверов, близко расположены реки.

Жидкин добавил, что социологический опрос проводился Всероссийским центром исследования общественного мнения.

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