Благоприятный образ: треть москвичей могут переехать в Новую Москву

Около 34 процентов жителей старой Москвы рассматривают возможность переезда на присоединенные территории.

О полученных данных соцопросов сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он рассказал, что преобразования в ТиНАО положительно оценивает 71 процент москвичей.

Еще недавно Новая Москва воспринималась как нечто далекое и непонятное, отметил чиновник, одна сегодня у большинства москвичей сформировался "благоприятный образ" новых территорий.

В Новой Москве строится жилье высокого качества, активно развивается транспортная инфраструктура, много парков и скверов, близко расположены реки.

Жидкин добавил, что социологический опрос проводился Всероссийским центром исследования общественного мнения.